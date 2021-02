Ab ins kalte Wasser : Das Interesse am Eisbaden wächst

Berlin Eisbaden ist eine durchaus risikoreiche Freizeitbeschäftigung. Trotzdem findet der Sport immer mehr Anhänger. Neulinge sollten sich jedoch unbedingt gut vorbereiten.

Bundesmann rät Anfängern, langsam mit der Gewöhnung an das kalte bis eiskalte Wasser beginnen und vorsichtig zu sein: „Nicht alleine schwimmen, in flach abfallendes Wasser und nicht direkt ins ganz Tiefe reingehen, nicht ohne Sicherung in Löchern im Eis baden.“ Anfangs sei Eisbaden im Stehen oder Sitzen besser als minutenlanges Eisschwimmen. Neopren-Schuhe, eine Mütze und warme Kleidung zum schnellen Anziehen danach sei außerdem nützlich.

Über den Badeunfall, bei dem am Mittwoch ein Mann in einem eiskalten

Berliner See starb, sagte Bundesmann: „Es ist risikoreich. Es ist ein

Schock für den Körper. Und mit dem Kopf unter Wasser in Eiswasser zu

schwimmen, würde ich niemandem empfehlen, der es nicht sehr lange

geübt hat und Schritt für Schritt vorgegangen ist. Wir fangen bei uns

ja auch nicht ohne Grund mit der Saison im Herbst an. Und schwimmen

jede Woche in die Kälte hinein.“