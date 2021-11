„Freizeit“ am Abend : Das Problem mit der Schlafaufschieberitis

Ihre freie Zeit am Abend verbringen viele in erster Linie vor dem Bildschirm. Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn

Düsseldorf/Köln Wer regelmäßig später als geplant ins Bett geht, neigt zu Schlafaufschieberits. Die gute Nachricht: Pünktlich um 22.30 Uhr ohne Smartphone im Bett zu liegen, kann man lernen.

Doch warum neigen so viele Menschen zu diesem Verhalten? Wer zum ersten Mal den Begriff „Revenge Bedtime Procrastination“ hört, stolpert womöglich über den Wortteil „Revenge“, was aus dem Englischen übersetzt auch „Rache“ bedeuten kann.

Anna Höcker erklärt, was dahintersteckt: „Durch diesen Wortzusatz wird implizit unterstellt, dass es sich um ein Verhalten handelt, das dazu dienen soll, sich Freizeit, Freude und Sinn in den Abendstunden wieder zu holen.“ Quasi ein kleines „Ätsch!“ an den Alltag, in dem viele Menschen mit vielen Verpflichtungen konfrontiert sind.