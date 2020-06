Probeliegen ist Pflicht : Das richtige Bett für Arthrose und Rheuma

Ob Arthrose oder Rheuma - in Deutschland leiden viele unter Gelenkerkrankungen. Egal ob eine Arthrose oder eine rheumatische Arthritis (die häufigste Form von Rheuma in Deutschland), beide Krankheiten beeinträchtigen die Lebensqualität massiv und sorgen bei falscher Therapie oder gar untherapiert für nahezu dauerhafte, chronische Schmerzen.

Das Problem dabei ist, dass beide Erkrankungen nicht geheilt werden können. Wenn sich in einem Gelenk erst einmal eine Arthrose gebildet hat, kann das Gelenk nicht mehr regeneriert werden. In beiden Fällen kommt es in fast allen Fällen zu sogenannten Anlaufschmerzen, bei denen die Gelenke morgens nach dem Schlafen oder wenn Betroffene lange gesessen haben, besonders schmerzhaft sind und sich kaum bewegen lassen.