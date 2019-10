Besser sehen : Den Augen im Alltag Gutes tun

Düsseldorf/Lübeck Ob nah oder fern, groß oder klein, farbig oder weiß - die Augen sollen tagtäglich alle Dinge wahrnehmen können. Was ihnen nicht immer hundertprozentig gelingt. Kontaktlinsen und Brillen schaffen hier natürlich Abhilfe, doch man kann seinen Augen auch darüber hinaus Gutes tun.

Ausgewogen, vitaminreich, vielseitig - wer sich so ernährt, tut seinem Körper generell und seinen Augen im Speziellen etwas Gutes. „Besonders wichtig für die Sehfunktion sind die Vitamine C und E sowie Zink“, erläutert Prof. Martin Smollich vom Institut für Ernährungsmedizin am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein.

Wer dennoch mit Nahrungsergänzungsmitteln etwas für seine Augengesundheit tun will, sollte sich über die Risiken im Klaren sein. „In manchen Präparaten steckt zum Beispiel in hoch dosierter Form Zink“, erklärt Röchter. Das kann zum Beispiel die Kupferbilanz im Körper negativ beeinflussen. Vor der Einnahme solcher Präparate sollte man unbedingt einen Augenarzt um Rat fragen.

Wer den Arbeitstag vor dem Computer verbringt, sollte seinen Augen Auszeiten gönnen. „Mindestens alle 15 Minuten sollte der Blick vom Bildschirm weggerichtet werden“, rät Wollring. Denn Augen benötigen Abwechslung. Also einfach öfter den Blick schweifen lassen und dann bewusst verschiedene Gegenstände in der Nähe und in der Ferne fixieren. So bleibt der Augenmuskel beweglich.