Face Taping Dermatologin: Social-Media-Trend kann Falten verstärken

Kleben statt cremen oder botoxen lassen: Face Taping soll, so versprechen es zahlreiche Anleitungen in den Sozialen Medien, Nasolabialfalten, Zornesfalten und andere Fältchen quasi im Schlaf glätten. Dafür werden meist Kinesiotapes, die sonst etwa bei Sportlern oder bei Rückenschmerzen zum Einsatz kommen, über Nacht strategisch ins Gesicht geklebt - und am Morgen wieder abgezogen. Doch kann das wirklich klappen? Lassen sich Falten mithilfe der elastischen Baumwollbänder mit Klebeschicht tatsächlich mildern?