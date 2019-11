Gesunde Ernährung : Die besten Tricks für ein gesundes und langes Leben!

Wenn man jung ist, dann denkt man noch nicht an das Alter. Doch bereits in jungen Jahren hat man maßgebliche Verantwortung dafür, dass man auch im reiferen Alter noch fit und gesund ist.

Damit der Körper genügend Vitalstoffe und Spurenelemente bekommt, ist es wichtig, täglich mindestens vier verschiedene Obst- und Gemüsesorten zu essen. Am besten ist es, wenn man bereits am Morgen damit beginnt. Statt Brötchen und Marmelade sollten bewusst lebende Personen auf einen Haferbrei mit Obst umsteigen. So schafft man es bereits am Morgen vitaminreiche Früchte zu verzehren. Wer gerne Kaffee trinkt, der kann auch Tee oder einen frischen Smoothie als Alternative genießen.