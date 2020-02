Die Medizin-Welt geht online : Wege und Methoden der Onlinemedizin

Der Besuch beim Cyber-Doc ist einfach, schnell und bequem. Die ärztliche Online Beratung zeigt, dass die individuelle medizinische Online-Beratung ihre Vorteile hat. Während in den USA digitale Sprechstunden selbstverständlich sind, dürfen deutsche Ärzte keine Patienten konsultieren und behandeln, die sie nicht persönlich gesehen oder untersucht haben. Ferndiagnose ist nicht erlaubt.

Das Angebot von medizinischen Portalen richtet sich in erster Linie an Personen, die einen medizinischen Rat bekommen wollen. Diese Menschen haben keine Zeit, sich im Internet über sich selbst zu informieren. Sie erwarten eine schnelle und kompetente Beratung durch Gesundheitsexperten. Die Informationen sollten jedoch mit Vorsicht verwendet werden. Experten wollten wissen, wie gut Online-Ärzte beraten und ob sie einzelne spezielle Fragen beantworten. Zu diesem Zweck haben sie in insgesamt 19 öffentlichen Gesundheitsforen Anfragen gestellt, die kostenlos zur Verfügung standen und von Ärzten überwacht wurden.

Telemedizinische Verfahren wurden seit den 1980er Jahren in größerem Umfang erprobt. Die treibende Kraft der Telemedizin ist die räumliche Trennung von Arzt und Patient oder Arzt und Facharzt. Telemedizin wird beispielsweise in der Weltall, b ei Expeditionen (Arktis, Antarktis) oder bei Militäreinsätzen praktiziert. Große Länder mit kleinen Bevölkerungsgruppen in abgelegenen Gebieten sind mit dem frühen Bedarf an Telemedizin konfrontiert. Aus diesem Grund wurde in Norwegen viel geforscht. Neben der Telemedizin gibt es andere Arten der medizinischen Versorgung, beispielsweise Flying Doctors aus Australien. In Bezug auf die Qualität der Betreuung bietet die telemedizinische Rehabilitation enorme Vorteile. Der Patient praktiziert zu Hause unter Aufsicht von Therapeuten, die er bereits aus seinem Aufenthalt in einer Fachklinik kennt. Mithilfe der Telerehabilitation ist eine umfassende Rehabilitation nach der Abreise auch außerhalb der Ballungsräume möglich. Es gibt keine Fahrten zur medizinischen Einrichtung. Patienten, die nach der Rehabilitation in einem Krankenhaus bereits zur Arbeit zurückgekehrt sind, können Teilzeitübungen durchführen, wenn sie Freizeit haben.