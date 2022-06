UV-Schutz : Die meisten Sonnencremes halten ihr Versprechen

Berlin Von einer Sonnencreme erwartet man eines: Dass der UV-Schutz, der auf der Flasche oder Tube steht, auch wirklich drinsteckt. Bei den meisten Produkten ist das der Fall - aber nicht bei allen.

Wer zu einer Sonnenmilch mit dem Lichtschutzfaktor 30, 50 oder sogar 50+ greift, will gut geschützt in die Sonne gehen. Dabei halten die meisten Sonnenschutzprodukte, was sie versprechen. Das geht aus einer Untersuchung der Zeitschrift „Stiftung Warentest“ hervor (Ausgabe 8/2022).