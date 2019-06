Tipp : Diese Medikamente gehören in eine gut ausgestattete Hausapotheke

Eine Krankheit kommt schneller, als man denkt. Egal, ob plötzliche Kopfschmerzen, Fieber, Bauchschmerzen oder Erkältungssymptome - für solche Fälle empfiehlt es sich immer, einige nützliche Medikamente im Haus zu haben. Doch was gehört in eine Hausapotheke wirklich rein und worauf sollte man bei der Ausstattung achten? Ein Überblick.

Eine Hausapotheke sollte eine Auswahl an Mitteln enthalten, die gegen die häufigsten Beschwerden und Verletzungen im Alltag helfen. Zu den wichtigsten Utensilien gehört dabei das Verbandsmaterial, um eine Wunde schnell verarzten zu können. Mullbinden, Pflaster und sterile Kompressen sollten daher in jedem Fall auf Vorrat gelagert werden. Ebenso ratsam ist es, die Hausapotheke mit Hilfsmitteln wie Fieberthermometer, Kühlkompressen, Desinfektionsmitteln und einer Pinzette auszustatten.

An Medikamenten gehören in jedem Fall Mittel gegen Kopfschmerzen, Fieber, Bauchschmerzen und Durchfall sowie Halsschmerztabletten und Hustenmittel in eine gute Hausapotheke. Wichtig: Verschreibungspflichtige Medikamente sollte man jedoch nicht in der Hausapotheke lagern, da sie nur auf ärztliches Rezept hin eingenommen werden dürfen. Bleiben nach der Medikation noch Tabletten über, sollten diese entsorgt und nicht weiter aufbewahrt werden. Zu groß ist die Gefahr, dass man sie später mit anderen Medikamenten verwechselt.