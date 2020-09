Administrative Erleichterungen : Digitalisierung im Gesundheitswesen

Die Digitalisierung im Gesundheitswesen ist ein offenes Geheimnis und hat schon vor langer Zeit begonnen. Experten aus dem Gesundheitsbereich weisen seit Jahren darauf hin, dass die Bedeutung der Digitalisierung im gesamten Gesundheitssektor zunehmen wird. Einige Branchen werden von der Digitalisierung im Gesundheitswesen massiv profitieren.

Vor allem die Administration wird durch die Digitalisierung im Gesundheitswesen erfasst. Was zunächst hoher Investitionskosten bedarf, rechnet sich über einen längeren Zeitraum. Der gesamte Gesundheitssektor ist jedoch dazu berufen, in die Erneuerungen der Technik zu investieren. Der Bereich der Abrechnung Zahnmedizin fällt in einen administrativen Bereich, der in der Vergangenheit hohe Kosten verursacht hat. Man muss den gesamten Zyklus betrachten, denn in Summe lässt sich nicht nur die Abrechnung eingrenzen, sondern es muss bis zum Ende durchdacht werden. Um eine Abrechnung zu erstellen, braucht es die Daten aus der Buchhaltung sowie aus der Kostenrechnung. Nur wenn ein vollständiges Profil vorhanden ist, kann die Praxis auch kostendeckend arbeiten. Dabei muss man auch die Agenden aller Beteiligten mit in die Rechnung einbeziehen. So zum Beispiel werden Teile der Kosten einer Behandlung mit den Krankenkassen verrechnet. Ein weiterer Teil wird mit den Privatkassen verrechnet und wiederum ein Teil gelangt zur Abrechnung, indem man Firmen eine Aufstellung über die Kosten zukommen lässt. All diese Beispiele zeigen, wie die Digitalisierung durch vereinfachte Automatisierung Prozesse erleichtern können. Verbunden sind damit auch Kosteneinsparungen, die jedem Beteiligten zugutekommen können.