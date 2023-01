Zu wenig Spender : DRK: Mangel an Blutkonserven wird kritisch

Ratingen Wegen des aktuell hohen Krankenstands fehlen auch viele Blutspender. Das hat Folgen für die Versorgung mit Blutkonserven. Das DRK warnt bereits vor einem dramatischen Engpass.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) warnt vor einem kritischen Mangel an Blutkonserven. In Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz seien nur noch so wenige Blutkonserven auf Lager, wie die Krankenhäuser innerhalb eines Tages für ihre Patienten verbrauchen, teilte der DRK-Blutspendedienst West in Ratingen mit.