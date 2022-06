Vorräte sind knapp : DRK ruft zum Blutspenden auf

Berlin In den Sommermonaten werden Blutkonserven meist knapp. In diesem Jahr kommt hinzu, dass der Bedarf von Kliniken hoch ist. Das DRK reagiert.

Helfen soll dabei auch ein weiteres DRK-Blutspendezentrum in Berlin. Dieses will die Organisation am 14. Juni zum Internationalen Weltblutspendentag in Berlin-Mitte im Shoppingcenter Alexa eröffnen, wie sie mitteilte.