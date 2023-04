Termine in den Eifelkreisen Warum Blutspenden immer gebraucht werden

Doch woran liegt es, dass der Versorgungsstand regelmäßig so zu variieren scheint? „Gründe, warum in verschiedenen Phasen des Jahres weniger Menschen Blut spenden als in anderen, gibt es mehrere“, meint Küpper vom DRK. „In Ferien oder an Feiertagen mit langem Wochenende sind viele potenzielle Blutspender nicht zu Hause. Nicht zu vergessen sind Krankheitswellen. Generell muss man sagen, dass das gesamte System immer anfälliger für äußere Einflüsse wird, was auch die Corona-Pandemie gezeigt hat.“