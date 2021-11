Verordnungsentwurf : Ein Corona-Schnelltest pro Woche soll kostenlos werden

Laut Regierungskreisen will das Bundesgesundheitsministerium allen Bürgern ab kommender Woche einen kostenlosen Corona-Schnelltest pro Woche anbieten. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Viele Politiker und Experten haben die Rückkehr zu den kostenlosen Schnelltests schon länger gefordert. Nun lenkt der Bundesgesundheitsminister ein und bringt eine neue Verordnung auf den Weg. Was sieht sie vor?

Die Menschen in Deutschland sollen voraussichtlich ab kommender Woche wieder mindestens einen kostenlosen Corona-Schnelltest pro Woche machen können.

Seit 11. Oktober sind Corona-Tests in Deutschland in der Regel kostenpflichtig. Die neue Verordnung solle kommende Woche in Kraft treten, hieß es. Den Plänen zufolge sollen künftig alle Bürgerinnen und Bürger mindestens einmal pro Woche wieder Anspruch auf einen kostenlosen Test erhalten.