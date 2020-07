Schnelle Hilfe gefragt : Ein Schlaganfall kann jeden treffen

Gütersloh Bei einem Schlaganfall zählt jede Minute. Durch eine rasche Behandlung steigt die Chance, bleibende Hirnschäden zu verhindern - oder zumindest zu vermindern.

Es ist dieser eine Moment, den Dunja Delker nicht mehr vergisst: Sie liegt im Rettungswagen, benommen von Schwindel und Schmerzen. Vor dem Haus steht ihr Mann. Das Baby auf dem Arm, den fünfjährigen Sohn an der Hand. Der Wagen fährt los Richtung Krankenhaus und Dunja Delker denkt: Wie soll das gehen ohne mich? Die plötzliche Trennung von ihren Kindern - sie trifft sie härter als ihre Diagnose: Schlaganfall. Mit 38 Jahren.

Sie ist eine der rund 33 000 Betroffenen in Deutschland pro Jahr, die vor ihrem 55. Lebensjahr einen Schlaganfall erleiden. „Ich war völlig überfordert von der Diagnose“, sagt die Journalistin aus Gütersloh. „Mit 38 Jahren rechnet man ja nicht damit.“ Heute ist sie 43.

Im Durchschnitt gehen bei einem Schlaganfall 1,9 Millionen Nervenzellen pro Minute zugrunde. Bereits nach wenigen Minuten treten neurologische Schäden auf, die in der Regel nicht mehr rückgängig gemacht werden können.

Begonnen hat alles im Februar 2015, am Morgen nach Weiberfastnacht. Sie wachte mit starkem Schwindel, Kopfschmerzen und Gleichgewichtsstörungen auf. „Ein Kater konnte es nicht sein“, sagt sie. „Ich hatte höchstens drei Gläschen Sekt getrunken.“ Dunja Delker schleppte sich durch den Tag. Am nächsten Morgen kam sie nicht mehr aus dem Bett. Ihr Mann rief den Krankenwagen, und dann ging alles ganz schnell. Dunja Delker wurde in die nächste Stroke Unit gefahren - das sind spezialisierte Schlaganfallstationen, die innerhalb weniger Stunden Diagnosen sichern und sofortige Therapien einleiten können.