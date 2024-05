Immer mehr Jüngere betroffen Einsamkeit verstehen und handeln - die wichtigsten Tipps

Wer sich einsam fühlt, empfindet oft Traurigkeit, manchmal Angst oder auch Wut - all das sind keine spezifischen Symptome. Aber: „Wenn Eltern merken, dass sich ihre Kinder zurückziehen, nicht mehr mit anderen Kindern verabreden, wenig von sozialen Interaktionen mit anderen Kindern berichten, wäre das ein guter Moment, die Kinder einmal explizit darauf anzusprechen, wie wohl sie sich gerade in ihrer Klasse fühlen und mit wem sie sich in der Klasse gut und mit wem vielleicht nicht so gut verstehen“, so Bücker. „Es ist wichtig, dass Eltern hier ein offenes Ohr anbieten und den Kindern Raum dafür geben, auch über solche Gefühle wie Einsamkeit zu sprechen.“