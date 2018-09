Endlich einen Traumkörper haben – Fettabsaugung nach Wunsch

Viele Menschen träumen derzeit von ihrem eigenen Traumkörper. Das ist auch der Grund, warum einige von ihnen direkt zu Sport greifen und andere wiederum den Weg der Schönheitsoperationen gehen. Doch sind diese wirklich immer mit einem Risiko versehen? Besonders dann, wenn der eigene Körper gleich mehrere Problemzonen hat ist es oftmals ein Grund dafür, dass man sich die Hilfe bei einem Chirurgen sucht. Meistens kommen diese Menschen mit ihren Diäten nicht weit oder schaffen es einfach nicht, abzunehmen. Es sind daher nicht nur junge Menschen, die sich fettabsaugen lassen wollen, sondern auch ältere.

Jeder kann sich daher Fett absaugen lassen, egal in welchem Alter. Bereits im Kindes- oder eher gesagt Jugendalter werden die Fettzellen bei einem Menschen bereits angelegt. Daher kann es passieren, dass man diese auf Dauer nicht mehr wegbekommt und es selbst mit einer Gewichtsreduzierung nicht funktioniert. Mit einer Fettabsaugung in Karlsruhe werden daher zwischen 80 Prozent und 90 Prozent des Fettes entfernt. Demnach ist es mehr als sinnvoll sich an einen Fachmann zu wenden, wenn man alleine nicht weiterkommt.

Wie läuft eine Fettabsaugung ab?

Grundsätzlich ist es nicht schwer, den Verlauf einer Fettabsaugung zu durchleben. Man darf schließlich nicht vergessen, dass es sich hierbei garantiert nicht um eine lebenslange Operation handelt. Das bedeutet, dass die Fettabsaugung nicht ein Leben lang halten wird. Es kann passieren, dass man auf lange Sicht gesehen wieder Fett zulegt und es auch sieht. Schließlich werden bei einer Fettabsaugung nicht alle Fettzellen entfernt.

es ist wichtig, dass man sich im Vorfeld mit einem Fachmann in Verbindung setzt und sich kostenlos beraten lässt. Dort kann man bereits vor der eigentlichen Voruntersuchung alle wichtigen Details klären und schauen, auf was es noch ankommt, was man beachten muss und wie man weiterhin vorgehen sollte.





Es ist bei einer solchen Voruntersuchung oftmals der Fall, dass man gemeinsam schaut, wie viel Fett abgesaugt wird und vor allem auch wo. Es sind schließlich insgesamt drei Schritte, die man beachten muss und die auch dann besprochen werden. Des Weiteren kommt hinzu, dass der allgemeine Gesundheitszustand ebenfalls kontrolliert und verglichen wird.

Die Fettabsaugung an sich - Wie wird es gemacht?

Nach einer ausgiebigen Beratung ist es umso wichtiger, dass man auch weiß, was bei einer solchen Fettabsaugung auch wirklich gemacht. Bevor man das Fett absaugen kann, zeichnet der Arzt die Regionen an, die abgesaugt werden sollen. Dies kann bis zu 20 Minuten dauern und sollte gleichzeitig auch ordentlich gemacht werden. Danach bekommt der Patient eine lokale Betäubung, damit der gesamte Eingriff auch weiterhin schmerzfrei bleibt. Über kleine Schnitte an den gekennzeichneten Stellen wird dann die Ansaugkanüle eingesteckt, sodass die überschüssigen Fettzellen i wenigen Schritten abgesaugt werden können. Dies kann natürlich einige Stunden beanspruchen, je nachdem, wie viel abgesaugt wird und wie groß die Regionen sind, die behandelt werden sollten.

Wann sind die ersten Ergebnisse sichtbar?

Jeder, der eine Fettabsaugung gemacht hat möchte natürlich schnell die ersten Ergebnisse sehen. Doch wann sind diese eigentlich sichtbar? Dies ist von einigen Faktoren abhängig. Das bedeutet nicht, dass man sofort nach der Operation die ersten sichtbaren Stellen sehen kann. Schließlich muss man direkt nach der Operation bereits einen Body tragen und alle wichtigen Details beachten, die der Arzt einem mitteilt. Befolgt man diese Anweisungen jedoch nicht, kann es passieren, dass das Ergebnis erheblich in Gefährdung ist.

Es ist daher sehr wichtig, dass man eine solche Operation nicht unterschätzt. Schließlich handelt es sich weiterhin um einen operativen Eingriff, bei dem zugleich einiges schief gehen kann. Ein kompetenter Facharzt ist nicht das einzige, was hierbei wichtig ist, sondern zugleich die Nachbehandlung und die wichtigen Details, die man selbst beachten muss, sobald die Operation abgeschlossen ist.