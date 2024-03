Resilienz Energieräuber Mikrostress: 3 Tipps für mehr Kraft im Alltag

Die US-Autoren Rob Cross, Karen Dillon und Kevin Mart haben in einer Studie mit über 10 000 Teilnehmern verschiedene Mikrostressoren und Strategien im Umgang damit untersucht („The Microstress Effect: How Little Things Pile Up and Create Big Problems - and What to Do About it“). Sie beschreiben in einem Artikel für den US-„Harvard Business Review“, wie man herausfinden kann, woher oder von wem der Stress kommt, und was man tun kann, damit er weniger wird, um mehr Energie für Wichtiges zu haben.