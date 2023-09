Energydrinks sind ungesund Energydrinks sind schädlich für Kinder und Jugendliche (und auch für Erwachsene)

Und warum sind die Getränke für Kinder frei verkäuflich? Es ist Kindern jeden Alters erlaubt, sie zu kaufen! In Litauen, Großbritannien und den Niederlanden dürfen sie hingegen nur an Personen über 16 Jahren abgegeben werden. Bei der Bundesregierung stößt das Thema bislang auf taube Ohren. Obwohl Ärzt*innen sowie die Verbraucherzentrale Hamburg schon vor Jahren ein Verbot von Energydrinks forderten, hält die Bundesregierung dies für unnötig. Immerhin ist das Geschäft lukrativ: So liegt der Gesamtumsatz durch Energydrinks in Deutschland jährlich über eine Milliarden Euro. Tendenz steigend.