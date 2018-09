später lesen Deutsche Waldtage Erholen und Entspannen im Kur- und Heilwald FOTO: Stefan Sauer FOTO: Stefan Sauer Teilen

Das bundesweit erstmals in Mecklenburg-Vorpommern erprobte Konzept des Kur- und Heilwaldes stößt auch in anderen Bundesländern auf Interesse. „Die Zahl der Anfragen hat spürbar zugenommen“, erklärte der Chef der Landesforstverwaltung, Manfred Baum, zum Auftakt der Deutschen Waldtage in Berlin. dpa