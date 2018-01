später lesen Gegen „Reiterhosen“ Fettabsaugen ist kein Abnehmtrick FOTO: Daniel Karmann FOTO: Daniel Karmann Teilen

Twittern

Teilen



Der Blick in den Spiegel fördert bei manch einem Pölsterchen an den Oberschenkeln oder Speckröllchen am Bauch zutage. Wer die nicht so loswird, könnte auf die Idee kommen, das Fett absaugen zu lassen. Doch eine Liposuktion ist nicht immer der richtige Weg. Von Sabine Meuter, dpa