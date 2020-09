Pflegen statt Popeln : Finger weg vom Nasenloch

Karlsruhe Von guten Manieren zeugt es nicht. Darum popeln Menschen meist klammheimlich in der Nase. Doch auch aus medizinischer Sicht ist das Bohren mit dem Finger nicht ratsam - Experten erklären, warum.

In der Nase bohren: Das ist irgendwie unappetitlich. Viele machen es trotzdem - aus Gewohnheit oder weil da irgendwas in der Nase „hängt“ und stört. Nur, es ist meist nicht wirklich zielführend.

Oder wie es der HNO-Arzt Prof. Rainer Weber formuliert: „Es kann nahezu nie das Problem einer Verkrustung in der Nase lösen.“

Der Experte kann auch fundiert erklären, was es mit dem umgangssprachlichen Begriff des Popels auf sich hat. Gemeint seien „eingedicktes Nasensekret und Krusten in der Nase, wobei dies nur Krusten im Naseneingang und vordersten Abschnitt betrifft“, sagt der Leiter der Sektion Nasennebenhöhlen- und Schädelbasischirurgie an der HNO-Klinik des Städtischen Klinikums Karlsruhe.