Damit es (sich) gut läuft Firmenlauf und Co.: So trainieren Sie für ein Laufevent

Ohne gutes Schuhwerk besteht die Gefahr, dass die Füße irgendwann schmerzen - und damit die Laufmotivation sinkt. Ideal ist es, wenn Laufschuhe ein, zwei Nummern größer sind als normale Straßenschuhe. So haben die Füße genügend Raum. Viele Fachgeschäfte bieten eine Laufberatung an, die man in Anspruch nehmen sollte.