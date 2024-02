Psychische Gesundheit Fluch oder Segen? Selbstdiagnose via Social Media

Auch der Generalsekretär der Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Burkhard Rodeck, warnt davor, sich in sozialen Medien über Erkrankungen zu informieren. Instagram & Co. seien als Informationsquelle zwar nicht pauschal zu verurteilen. Aber: „Oft fehlt es in den sozialen Medien an Tiefe der Recherche und zwischen Meinung und Fakten wird kaum unterschieden.“ Gerade Jugendlichen fehle es an Erfahrung, den Unterschied zu erkennen.