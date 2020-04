Ein Extrakt der Hanfpflanze : Fragen und Antworten zum Thema CBD

In Drogerien und Supermärkten hat sich in den letzten Jahren ein neuer Trend bemerkbar gemacht. Seit neuestem sind dort oft Produkte wie Kaugummi oder Schokolade erhältlich, die mit dem Aufdruck CBD auf sich aufmerksam machen. Oft prangt ein großes Hanfblatt auf der Verpackung und sorgt für Verwirrung.

Denn Hanfprodukte dürfen in der Regel aufgrund des Betäubungsmittelgesetzes nicht verkauft werden. Dennoch finden sich CBD-Produkte auch in Apotheken und in Online-Shops. Die Erklärung hierfür ist, dass es sich bei CBD lediglich um ein Extrakt der Hanfpflanze handelt. Der Stoff ist nicht psychoaktiv und fällt daher in zahlreichen Ländern der Welt nicht unter das Cannabis-Verbot. In jüngster Zeit entstand ein Interesse an möglichen medizinischen Anwendungen von CBD. Insbesondere eine mögliche entspannungsfördernde und entzündungshemmende Wirkung wird immer wieder diskutiert. Dieser Artikel gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Thema CBD.