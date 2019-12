Warm einpacken : Frieren macht anfällig für Infekte

Bad Oeynhausen „Zieh dich warm an!“ Diesen Rat gebe Eltern ihren Kindern, wenn die sich in die winterliche Kälte stürzen. Doch für Jung und Alt gilt im Winter gleichermaßen: Wer friert, wird schneller krank.

Bei kalten Temperaturen fangen wir uns schneller einen Infekt ein. „Der ganze Stoffwechsel ist langsamer“, erklärt Anke Richter-Scheer, Hausärztin in Bad Oeynhausen.

Am besten ist Kleidung, die nicht nur wärmt, sondern gleichzeitig auch durchlässig ist - etwa Baumwolle. So gibt es keinen Wärmerückstau. Wird die Kleidung durch extremes Schwitzen feucht, steigt in der Kälte wieder die Gefahr eines Infekts.