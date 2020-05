Leere Innenstädte : Für Parkourläufer herrschen jetzt ideale Bedingungen

Seit den Ausgangsbeschränkungen bietet sich den Parkourläufern mehr Platz in ihrer Stadt, auch wenn sie nicht mehr zusammen trainieren dürfen. Foto: Frank Molter/dpa

Hamburg Durch die Coronakrise tummeln sich weniger Menschen in deutschen Innenstädten. Nutzen können diesen Platz Parkourläufer, die bei ihren Stunts nun weniger auf Passanten achten müssen. Mit der Fläche wachsen aber auch die Gefahren für die Action-Sportler.

In Zeiten von Corona tummeln sich in deutschen Innenstädten weitaus weniger Menschen. „Ich nutze das auch“, sagt Dirk, „weil ich jetzt natürlich nicht so darauf achten muss, ob jemand im Weg ist“. Weniger als sonst müsse er fürchten mit unachtsamen Spaziergängern, Kindern oder Hunden zusammenzustoßen.