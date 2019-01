später lesen In der kalten Jahreszeit Füße brauchen Sauerstoff - vor allem bei Neurodermitis FOTO: Monique Wüstenhagen FOTO: Monique Wüstenhagen Teilen

Neurodermitis-Patienten müssen im Winter besonders auf ihre Füße achten. Denn in der kalten Jahreszeit stecken diese ständig in Socken und Schuhen und bekommen so nicht genug Sauerstoff ab. Die Folge: Der Fuß trocknet aus. dpa