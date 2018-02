später lesen Wissenswert Fußprobleme? Das könnte die Ursache sein FOTO: Martin Abegglen / Flickr FOTO: Martin Abegglen / Flickr Teilen

Fußfehlstellungen kommen gar nicht so selten vor und sie treten in vielen Variationen auf. Oft können sie ohne Operation korrigiert werden, Einlagen und Kissen lindern die Beschwerden. Die Ursache kann Veranlagung sein, in vielen Fällen führen aber zu hohe oder zu enge Schuhe zur Fehlstellung. Ein Arzt kann die richtige Diagnose stellen und empfiehlt eine geeignete Therapie.