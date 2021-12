Ursachen und Therapie : Fußprobleme: Was hilft bei einer schmerzenden Ferse?

Fußprobleme: Was hilft bei einer schmerzenden Ferse?

Gundelfingen Wenn die Ferse Beschwerden verursacht, denken die meisten wohl erstmal an Fersensporn. Doch hinter den Schmerzen können sich auch völlig andere Erkrankungen verbergen.

Sie treten oft morgens nach dem Aufstehen oder tagsüber nach längerem Sitzen auf: Schmerzattacken an der Ferse. Dahinter können verschiedene Auslöser stecken.

Daneben gibt es weitere Erkrankungen, die mit Fersenschmerzen einhergehen, aber fälschlicherweise unter dem Namen Fersensporn laufen, wie der Orthopäde und Fußchirurg Thomas Schneider von der Gelenk-Klinik Gundelfingen sagt. Eine Achillessehnenentzündung zum Beispiel. In dem Fall befindet sich ein Sporn am Sehnenansatz mit ausstrahlenden Schmerzen in die Fersen.