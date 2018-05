Gegen drohenden Ärztemangel: Telemedizin auf dem Vormarsch

Im Bundesland Rheinland-Pfalz und speziell in der Region Trier droht in naher Zukunft ein Ärztemangel.

Bis zum Jahr 2022 wird rund die Hälfte aller Arztstellen aufgrund von Pensionierungen wegfallen. Auf dem Deutschen Ärztetag in Erfurt wurde Anfang Mai beschlossen, die Telemedizin bundesweit zuzulassen. Damit soll insbesondere dem prekären Ärztemangel in ländlichen Gebieten zeitnah entgegengewirkt werden.

Fehlender Ärztenachwuchs

Die Suche nach einem Arzt gestaltet sich in Städten in der Regel sehr viel einfacher als auf dem Land. Wer heutzutage in Trier einen bestimmten Arzt aufsuchen muss, beispielsweise einen Facharzt für HNO, kann auf speziellen Plattformen Praxen in der Nähe suchen und online freie Termine buchen. Im ländlichen Raum sind hingegen kaum noch niedergelassene Ärzte zu finden. Die wenigen, die noch existieren, sind häufig nicht mehr in der Lage, neue Patienten aufzunehmen. Dies trifft vor allem auf Hausarztpraxen zu.

Ein weiteres großes Problem ist, dass viele Hausärzte in der Region kurz vor der Pensionierung stehen und nicht genügend Medizinernachwuchs vorhanden ist, der die vakanten Stellen besetzen könnte. Zum einen ist dies fehlenden Medizinstudienplätzen in Rheinland-Pfalz geschuldet, zum anderen der fehlenden Attraktivität der Allgemeinmedizin für junge Ärzte. Aus diesem Grund werden Landarztstellen schon heute besonders subventioniert, beispielsweise mit einem Stipendium von 500 Euro monatlich bei verpflichtender zehnjähriger Arbeit im ländlichen Raum im Anschluss an das Studium. Auch wird über die Einführung einer Landarztquote nachgedacht, die es bereits in anderen Bundesländern gibt.

Ärztlichen Rat mittels Ferndiagnose

Bis die neuen Beschlüsse zur Nachwuchsförderung umgesetzt sein werden und erste Früchte tragen können, wird noch so einige Zeit vergehen. Der ohnehin schon große Ärztemangel wird sich in der Zwischenzeit weiter verschärfen. Die Telemedizin könnte dazu beitragen, den Zeitraum zu überbrücken. Sie umfasst medizinische Konsultationen mittels digitaler Kommunikationsmedien, d. h. per Telefon, Videotelefonie oder Online-Chat. Bislang existieren ausschließlich in Baden-Württemberg verschiedene Pilotprojekte, in denen telemedizinische Sprechstunden versuchsweise zum Einsatz kommen. Nach Beschluss des Ärztetages vor wenigen Wochen ist die Telemedizin nun jedoch prinzipiell auch in allen anderen Bundesländern zulässig.

Bevor es aber entsprechende Angebote für Patienten geben kann, muss zunächst das Fernbehandlungsverbot in den Berufsverordnungen der einzelnen Landesärztekammern aufgehoben werden. Bisher war die persönliche Untersuchung des Patienten für eine zulässige Diagnose und die Ausstellung eines Rezeptes zwingende Voraussetzung.

Nicht immer wird auch zukünftig eine Diagnose über das Internet oder Telefon wirklich sinnvoll möglich sein. Es liegt im Ermessen des Arztes, wie im Einzelfall zu verfahren ist. Ist die Erkrankung ohne physische Untersuchung nicht eindeutig diagnostizierbar, ist ein Arztbesuch zwingend erforderlich. In vielen Fällen dürfte der Kontakt per Telefon oder Videochat allerdings auch für fundierten medizinischen Rat ausreichen. Vor allem harmlose Erkältungskrankheiten mit eindeutigen Symptomen, denen heute die Mehrheit der Arztbesuche in Hausarztpraxen zugrunde liegt, lassen sich so leicht identifizieren.

Die entscheidenden Vorteile der Telemedizin liegen in der unmittelbaren, zeitnahen Beratung durch einen verfügbaren Arzt, in der reduzierte Ansteckungsgefahr sowie in der Entlastung der Notaufnahmen in Krankenhäusern. In ländlichen Gegenden, in denen Patienten häufig im kranken Zustand lange Strecken bis zum nächsten niedergelassenen Allgemeinmediziner auf sich nehmen müssen, kann die Telemedizin einer Vielzahl von Menschen helfen und den vorhandenen Ärztemangel zumindest zeitweise verbessern.