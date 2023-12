Digitales Gesundheitswesen E-Rezept und Patientenakte: So bekommt man die neue GesundheitsID

Beim Online-Banking und beim Einkauf setzen viele auf bequeme Transaktionen mit dem Smartphone. In Sachen Gesundheit würden das auch gern viele Patienten mehr nutzen als bisher. Nach einer Umfrage, die im September vom Digitalverband Bitkom in Auftrag gegeben wurde, ist das E-Rezept besonders beliebt. Jeder zweite Patient will die neue Option nutzen, das Rezept mit der Gesundheitskarte einzulösen, 22 Prozent wollen das Smartphone verwenden. Knapp ein Viertel der Menschen in Deutschland will jedoch weiterhin ein Rezept auf Papier.