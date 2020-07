Gründe und Behandlungsmöglichkeiten im Detail : Haarausfall bei Männern

Jeden Mann wird dieses Thema sicherlich schon einmal beschäftigt haben - Haarausfall. Während es bei einigen Herren erblich bedingt auftritt, kann der Haarausfall auch aufgrund von gesundheitlichen Problemen auftreten. Auch der zu häufige Konsum von Zigaretten, einer vitaminarmen Ernährung oder zu viel Stress kann als Grund für den Ausfall des Haares auftreten.

Dank der fortgeschrittenen Medizin gibt es nahezu für jeden Herren der Schöpfung eine Lösung, die nach einem Befund verschrieben werden kann. Natürlich kommt es bei der Behandlung ganz auf den Befund der Person an, welche den Haarausfall verschuldet.

Welche Gründe kommen in Frage, wenn das Haar plötzlich ausfällt?

Der Haarausfall kommt bei Männern deutlich häufiger vor, als bei Frauen. In sehr vielen Fällen handelt es sich dabei um einen erblich bedingten Ausfall des Haares. Dieser lässt sich vor allem daran erkennen, dass das Haar an der Stirn und an den Schläfen ausfällt, während das Haar des Mittelscheitels zumeist nur deutlich dünner wird.