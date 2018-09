später lesen Mehr als 100 am Tag Haarausfall ist meist kein Grund zur Sorge FOTO: Monique Wüstenhagen FOTO: Monique Wüstenhagen Teilen

Twittern

Teilen



Der Blick in die Bürste nach dem morgendlichen Kämmen offenbart vermeintlich Furchtbares: Büschelweise klebt darin das kostbare Haupthaar. Doch was manchmal angsteinflößend aussieht, ist in Wirklichkeit ganz normal. dpa