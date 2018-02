später lesen Kurz und schmerzlos Hatschi! Warum Niesen eine sinnvolle Sache ist FOTO: Heiko Wolfraum FOTO: Heiko Wolfraum Teilen

Twittern

Teilen



Ein kräftiger Nieser kann peinlich sein, vor allem, wenn es gerade still ist. Regelrechte Niesanfälle nerven. Und mitunter sieht man den umstehenden Leuten an, dass sie denken: „Oh Gott, was niest der jetzt wohl für Keime aus?“ Und trotzdem sollte raus, was der Körper loswerden will. dpa