Gut durch den Sommer Autsch, Sonnenbrand! Mit diesen Tipps wird’s nicht ganz so schlimm

Bei einem leichten Sonnenbrand sind kalte Umschläge eine gute Erste-Hilfe-Maßnahme. Dafür einfach ein sauberes Tuch in kaltes Wasser tauchen und etwa eine Viertelstunde auf die betroffenen Hautstellen legen. Wer Sonnenbrand am Rücken hat, kann auch ein T-Shirt im kalten Wasser nass machen und es sich überziehen. Vorsicht am Meer: Tuch oder T-Shirt nicht ins Salzwasser tauchen, denn das kann ganz schön brennen!