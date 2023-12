Zu wild gefeiert? Nach der Silvester-Party: Neun Tipps gegen den Kater

Vermutlich möchten Sie gar nicht aus dem Bett aufstehen. Aber um einen klaren Kopf zu bekommen, hilft das Liegenbleiben gar nicht. Also raus aus den Federn und an die frische Luft! Ein kleiner Spaziergang, am besten direkt nach dem Frühstück, bringt den Kreislauf in Schwung und versorgt Sie mit Tageslicht und Sauerstoff.