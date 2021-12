Raumklima : Heizungsluft bereitet Milbenallergikern Probleme

Deutschland Die winzigen Plagegeister machen sich bevorzugt im Bett breit. Wer allergisch auf Hausstaubmilben ist, sollte vor allem im Schlafzimmer ein gutes Raumklima sicherstellen. Auch spezielle Bezüge helfen.

Hausstaubmilben mögen es warm und feucht. Entsprechend sollte die Luftfeuchtigkeit in den Räumen nicht zu hoch sein. Darum gilt: Regelmäßig lüften, auch im Winter und vor allem im Schlafzimmer, rät Allergie-Expertin Prof. Dagmar von Bubnoff in der Zeitschrift „Apotheken Umschau“ (Heft A12/2021). Im Herbst und Winter sind Milbenallergiker besonders belastet.

Hauptgrund dafür ist die Heizungsluft. Die Erklärung: In beheizten Räumen sinkt die Raumluftfeuchte zwar meist rapide ab, weshalb viele der Tierchen sterben - doch ihre Körper und insbesondere ihr Kot, in dem sich die Allergieauslöser vor allem befinden, trocknen aus und zerfallen in winzige Partikel. Die vermischen sich mit dem Staub, werden aufgewirbelt und verteilen sich. Folge: Womöglich noch schlimmere Allergie-Symptome als im restlichen Jahr.