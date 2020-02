Europäische Notruftag : Hilfe im In- und Ausland: Notrufnummer 112 gilt EU-weit

Hilfe im In- und Ausland: Notrufnummer 112 gilt EU-weit

Wer die 112 wählt, erreicht in der gesamten EU - und auch in Großbritannien - den Notdienst. Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn.

Gütersloh Unfälle und Verbrennungen, Bewusstlosigkeit oder plötzlicher Brustschmerz: Schnelle Hilfe im Notfall gibt es unter der 112 - und das nicht nur in Deutschland.

Wer die 112 wählt, erreicht in allen 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union den Notdienst. Darüber hinaus gilt die 112 auch in der Schweiz und der Türkei - und trotz Brexit sogar in Großbritannien.