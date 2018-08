später lesen Experten alarmiert Hitze bietet tropischen Zecken gute Bedingungen FOTO: Lidia Chitimia-Dobler FOTO: Lidia Chitimia-Dobler Teilen

Funde mehrerer tropischer Zecken in Deutschland beunruhigen Forscher. In Niedersachsen und Hessen registrierten Wissenschaftler in diesem Jahr insgesamt sieben Exemplare der Gattung Hyalomma, wie die Mitarbeiter der Universität Hohenheim und des Instituts für Mikrobiologie der Bundeswehr in München mitteilten. dpa