Hitze vs. Gesundheit : Hitze in Deutschland: Wann hohe Temperaturen gefährlich werden

Berlin Für die einen ist es das höchste der Sommergefühle. Die Hitze mit Temperaturen jenseits der 30 Grad, wie man sie derzeit wieder erlebt, kann aber auch eine Qual werden - und manchmal sogar eine Gefahr.

Es wird wieder heiß in den kommenden Tagen. Für Mittwoch und Donnerstag hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) bereits vorgewarnt, dass die Temperaturen lokal sogar an der 35 Grad-Marke kratzen, vor allem in der Mitte und im Süden Deutschlands. Und es wurde tatsächlich richtig heiß.

Welches sind die Risikofaktoren bei Hitze?

Wie schützt sich der Körper bei Hitze?

Und wenn der Selbstschutz vor der Hitze versagt?

Der Selbsthilfemechanismus des Körpers kann an Grenzen stoßen: Wenn bei sehr hohen Temperaturen oder langanhaltender Hitze eine Abkühlung durch Schwitzen nicht mehr möglich ist, droht ein Wärmestau. Blutgefäße in Armen und Beinen erweitern sich, der Blutdruck fällt ab. Die verminderte Gehirndurchblutung kann zur Bewusstlosigkeit führen.

Wann wird es lebensbedrohlich?

Was ist über Hitzetote in Deutschland bekannt?

Was belastet den Körper neben der Hitze?

Hohe Lufttemperaturen und intensive Sonneneinstrahlung begünstigen nach Aussage des Umweltbundesamtes (UBA) die Bildung des Reizgases Ozon in Bodennähe. An solchen Tagen litten viele Menschen an Tränenreiz, Husten und Kopfschmerzen - und zwar unabhängig von der körperlichen Aktivität. Eine mit den Beschwerden einhergehende verminderte Lungenfunktion bilde sich zwar meist nach Ende der Hitzeperiode vollständig zurück, sagen die UBA-Experten. Bei körperlicher Anstrengung könne das Ozon aber tief in das Lungengewebe vordringen und dort Gewebe schädigen und Entzündungen hervorrufen. Solche Reaktionen des Lungengewebes bilden sich dann nur teilweise zurück, es drohten Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.