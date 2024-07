Gesundheit im Sommer Hitzschlag oder Sonnenstich? – Der lebensgefährliche Unterschied

Egal ob am Strand, beim Wandern oder beim Nickerchen in der Hängematte: Der Sommer lädt auf unzählige Arten zum Sonnen ein. Wer sich der Sonne aussetzt sollte jedoch immer die Gefahren zu langer Sonneneinstrahlung im Auge behalten. Welche Situationen für welche Personen besonders gefährlich sind, auf welche Zeichen man achten sollte und was im Notfall zu tun ist, lesen Sie in diesem Artikel.