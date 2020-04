Übungen für Einsteiger : Home-Training - daheim fit bleiben

Mit ein paar einfachen Übungen lassen sich Gesundheit und Fitness auch zu Hause stärken. Den Esstisch beiseiteschieben und die Sportmatte ausrollen: Schon ist das Wohnzimmer bereit für das Heim-Workout.

Regelmäßige Bewegung leistet einen wichtigen Beitrag zur allgemeinen Gesundheit, macht das Immunsystem widerstandsfähiger und stärkt das Herz-Kreislauf-System. Darüber hinaus senkt sportliche Aktivität auch die Blutzucker-, Blutfett- und Blutdruckwerte - somit profitieren auch Menschen, die von Diabetes betroffen sind, von regelmäßiger Bewegung. Kleine Sporteinheiten lassen sich auch einfach im Alltag machen - damit ist man unabhängig von Wetter, Fitness-Studio-Mitgliedschaften oder teuren Sportgeräten. Effektiv sind Kraft- und Ausdauerübungen, bei denen nur mit dem eigenen Körpergewicht trainiert wird. Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege bietet eine Video-Reihe mit entsprechenden Übungen online an. Beim Training im Wohnzimmer ist es allerdings besonders wichtig, die Übungen sauber auszuführen und sich genau an die Anleitungen zu halten - sonst können Wirbelsäule und Gelenke fehlbelastet werden. Idealerweise beobachtet der Partner oder ein Familienmitglied anfangs die Ausführung der Übungen und gleicht sie mit der Vorlage ab. Alternativ werden die Übungen vor dem Spiegel ausgeführt. Personen mit wenig Sporterfahrung sollten außerdem von sehr intensiven Trainingseinheiten absehen. Stattdessen werden die Sportübungen über den Tag verteilt und langsam in ihrer Intensität gesteigert.