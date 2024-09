Auf Höhe und Lehne achten Homeoffice: Wie finde ich den passenden Schreibtischstuhl?

Am besten wechselt man außerdem mehrmals am Tag die Position. Das geht laut Tüv Süd am besten mit einem höhenverstellbaren Schreibtisch, an dem man auch mal im Stehen arbeiten kann. Hat man einen solchen nicht zu Hause, sollte man dennoch so oft wie möglich aufstehen. Vielleicht klappt das ja beispielsweise gut, während man telefoniert.