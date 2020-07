Harnwegsinfekt : Honeymoon-Zystitis vorbeugen – für ein Liebesleben ohne Blasenentzündung

Wenn Frauen sexuell sehr aktiv sind, ziehen sie sich häufiger eine Blasenentzündung zu. Dieses Phänomen ist so verbreitet, dass es sogar einen eigenen Namen trägt: Honeymoon-Zystitis. Zusammengesetzt aus der englischen Bezeichnung für Flitterwochen und Zystitis, dem Fachbegriff für Blasenentzündung.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Es handelt sich hierbei nicht um eine spezielle Form der Blasenentzündung, sondern um einen ganz gewöhnlichen Harnwegsinfekt, der allerdings durch Geschlechtsverkehr ausgelöst wird. Da Paare in ihren Flitterwochen traditionsgemäß besonders viel Sex haben - früher gar zum ersten Mal - hat sich der Begriff als Synonym für einen solchen Infekt etabliert. Doch wie kann Sex überhaupt zur Blasenentzündung führen?

Frauen sind deutlich häufiger von einer Blasenentzündung betroffen als Männer. Das liegt zum einen daran, dass ihre Harnröhre sehr viel kürzer ist und Bakterien deshalb nur einen kurzen Weg bis zur Blase zurücklegen müssen. Zum anderen hängt es damit zusammen, dass der Harntrakt bei Frauen näher am After liegt und natürliche Keime aus der Darmregion, die Kolibakterien etwa, dadurch leichter in die Harnröhre gelangen.