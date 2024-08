Inspiration Ich lass' mir etwas einfallen: So wird Kreativsein leichter

Kreativ sollen und wollen wir heute alle sein, im Job genauso wie in der Freizeit, der Persönlichkeitsentwicklung und in unseren Beziehungen. Doch was bedeutet „kreativ“ genau? Es kommt vom lateinischen „creare“, „schaffen, erschaffen, erzeugen“. Das ist die Fähigkeit eines Individuums oder einer Gruppe, in fantasievoller und gestaltender Weise zu denken und zu handeln. Also Ideen zu haben und natürlich am besten auch umzusetzen.