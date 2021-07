Experte : Im Alter steigt Risiko für schwere Magen-Darm-Infekte

Oberhausen Ein Mettbrötchen oder ein Stück geräucherter Lachs sind doch kein Problem, oder? Ein Mikrobiologe sieht das etwas anders. Aus seiner Sicht sollten Ältere bei solchen Lebensmitteln vorsichtig sein.

Im Alter wird unser Körper anfälliger für Infektionen. Denn unser Immunsystem wird aus verschiedenen Gründen schwächer. Es verliert dann an Abwehrkraft und das macht es Erregern leichter, in den Körper zu gelangen und Schaden anzurichten.

Ein Grund dafür seien Veränderungen in der Magenschleimhaut. Viele Erreger werden durch deren Säure abgetötet. Doch das funktioniert bei vielen älteren Menschen nicht mehr so gut, weil bei ihnen der pH-Wert im Magen zu hoch ist. Die Folge: „Viele Keime gehen vom Magen in den Darm weiter“, sagt Keweloh. Dort können sie Schaden anrichten.

Eine Quelle sehr vieler Infektionen sei Geflügelfleisch. „Extrem gefährlich“, so Keweloh. Hier sei Küchenhygiene besonders wichtig. Messer und Schneidbretter sollten generell gründlich - am besten in der Spülmaschine - gesäubert werden, nachdem man darauf rohes Fleisch geschnitten hat. Das gilt auch für die Hände. Oder man zieht sich beim Verarbeiten des Fleisches Gummihandschuhe an.