Arztreport : Immer mehr Jüngere suche psychotherapeutische Hilfe

Die Zahl der Kinder und Jugendliche, die therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen, ist gestiegen. Foto: Jens Wolf/zb/dpa

Stuttgart Erst vor wenigen Tagen haben Psychotherapeuten von der Politik einen stärkeren Schutz der Menschen vor psychischen Belastungen durch die Corona-Pandemie gefordert. Nun dürften sie sich durch neue Zahlen bestätigt sehen. Auffällig ist vor allem ein Trend bei den Jungen.

In Baden-Württemberg ist die Zahl der jüngeren Menschen, die wegen solcher oder ähnlicher Probleme die Hilfe von Psychotherapeuten in Anspruch genommen haben, in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Im Jahr 2019 haben sich fast 110.000 Menschen im Alter bis 24 Jahren helfen lassen, das sind 88 Prozent mehr als im Jahr 2009, wie aus dem jüngsten Arztreport der Krankenversicherung Barmer hervorgeht.