Fünftes Vakzin : Impfstoff von Novavax bekommt EU-Zulassung

Berlin Einige noch ungeimpfte Menschen warten auf Alternativen zu den vorhandenen Corona-Vakzinen. Ein Impfstoff, der auf einer anderen Technologie beruht als die bisherigen, wurde nun von der EU zugelasssen.

Nach den Corona-Impfstoffen von Biontech/Pfizer, Astrazeneca, Moderna und Johnson & Johnson wurde in Europa nun ein weiteres Präparat für Erwachsene zugelassen. Nach der EMA-Empfehlung hat die EU-Kommission das Produkt Nuvaxovid des US-Herstellers Novavax genehmigt.

Wie funktioniert der Novavax-Impfstoff?

Wie gut wirkt der neue Impfstoff von Novavax?

Die EMA begutachtete zwei klinische Studien mit insgesamt 45.000 Probanden, von denen ein Teil den Impfstoff, ein Teil ein Placebo erhielt. Zusammengenommen ergab sich laut Behörde eine Wirksamkeit von etwa 90 Prozent bezogen auf symptomatische Infektionen. Das bedeutet: Unter Probanden der geimpften Gruppe traten 90 Prozent weniger Erkrankungen auf als in der Kontrollgruppe. Es wurden zwei Dosen im Abstand von drei Wochen verabreicht. In den Studien zeigten sich laut EMA meist milde bis moderate Impfreaktionen wie Müdigkeit, Kopf- und Muskelschmerzen, die nach einigen Tagen nachließen.

Allerdings beziehen sich die Ergebnisse hauptsächlich auf frühere Corona-Varianten, die in Deutschland so gut wie vollständig von Delta verdrängt wurde. Es gebe bisher begrenzte Daten zur Effektivität gegen andere als besorgniserregend eingestufte Varianten, darunter Omikron, teilte die EMA mit. „Auch dieser Impfstoff wird an Omikron angepasst werden müssen“, schrieb Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, kürzlich mit Blick auf Novavax auf Twitter.