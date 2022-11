ECDC-Bericht : Jährlich 35.000 Todesfälle durch Antibiotikaresistenzen

Antibiotikaresistenzen stellten heute eine der größten gesundheitlichen Herausforderungen in Europa dar. Foto: Armin Weigel/dpa

Stockholm Wenn Krankheitserreger nicht mehr auf Antibiotika reagieren, endet es für Patienten oft tödlichen. Auf diese Weise sterben im Europäischen Wirtschaftsraum jährlich 35.000 Menschen. Doch nicht in allen Staaten sind die Zahlen gleich hoch.

Mehr als 35.000 Menschen jährlich sterben nach Schätzungen der EU-Gesundheitsbehörde ECDC im Europäischen Wirtschaftsraum aufgrund von Antibiotikaresistenzen. Die gesundheitlichen Folgen seien vergleichbar mit denen von Grippe, Tuberkulose und HIV/Aids zusammen, teilte die in Stockholm ansässige Behörde in einem Bericht mit.

Zwischen den Staaten gibt es demnach teils deutliche Unterschiede, generell betrachtet liegen die gemeldeten Resistenzwerte im Norden des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) am niedrigsten und in Ländern im Süden und Osten am höchsten.